Calcio: mistero Ramsey al Nizza, non è ancora rientrato dopo il mondiale

Dicembre 28, 2022

Roma, 28 dic. – (Adnkronos) – Non si è ancora risolto il caso che coinvolge Aaron Ramsey, ex centrocampista della Juventus in forza al Nizza dallo scorso agosto dove era arrivato a parametro zero dopo aver rescisso il contratto con i bianconeri. Dopo aver giocato da titolare il Mondiale con il Galles, spedizione interrotta nella fase a gironi con l’ultimo posto nel gruppo B (solo un punto alle spalle di Inghilterra, Stati Uniti e Iran), Ramsey non ha ancora fatto ritorno in Costa Azzurra nel club pronto a ripartire in Ligue 1. In agenda la sfida di domani contro il Lens, esattamente un mese dopo l’ultima partita giocata dal gallese in Qatar (0-3 contro l’Inghilterra). Insomma, un clamoroso ritardo difficile da spiegare. Chi ha provato a fare luce sull’episodio è l’allenatore del Nizza, Lucien Faivre, che interpellato sull’argomento in conferenza stampa ha detto: “No, Ramsey non è tornato. Penso che la Coppa del Mondo sia stata difficile da digerire per lui, vedremo tra un po’. Non ho ancora parlato con lui, era molto deluso per il Mondiale. Si sta prendendo il suo tempo per riprendersi davvero, questo è tutto quello che ho da dire sulla questione”.