Calcio: Mkhitaryan, ‘futuro? Voglio restare all’Inter’

Ottobre 23, 2023

Milano, 23 ott. – (Adnkronos) – “Sto bene a Milano, cerco di fare del mio meglio. Faccio il mio lavoro sul campo, al resto ci pensa il mio procuratore con la società. Io voglio rimanere”. Lo dice il centrocampista dell’Inter Herikh Mkhitaryan, in conferenza stampa alla vigilia del match di Champions League contro il Salisburgo. Il 34enne armeno parla poi della Serie A che ha visto i nerazzurri tornare in vetta. “Non guardiamo la classifica adesso perché il campionato è lunghissimo. Pensiamo alla Champions e siamo carichi. Faremo di tutto per vincere. Secondo me quest’anno abbiamo continuato a usare gli stessi ritmi dello scorso anno. Vogliamo solo migliorare, essere più forti e vincere più partite possibile. Abbiamo tanti obiettivi come squadra e facciamo di tutto per vincere più gare possibili”.