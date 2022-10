Calcio: Mls, Higuain piange dopo la partita dell’addio

Ottobre 18, 2022

New York, 18 ott. – (Adnkronos) – Gonzalo Higuain in lacrime per l’addio al calcio giocato. Dopo più di settecento partite coi club, quasi ottocento contando anche la nazionale argentina e 366 gol di una carriera strepitosa, trascorsa con le maglie di River Plate, Real Madrid, Napoli, Juventus, Milan, Chelsea e Miami, il ‘Pipita’ ha disputato la scorsa notte il suo ultimo match. È successo nei playoff della Mls con la maglia dell’Inter Miami in trasferta contro i New York City, campioni in carica.

E’ finita 3-0 per i padroni di casa, trascinati dall’ex atalantino Maxi Moralez che, a fine partita, ha riservato uno dei più sentiti abbracci al connazionale Higuain. Nel frattempo scoppiato in lacrime appena sentiti i tre fischi, gli ultimi della sua carriera. Tanti i messaggi social per il 34enne attaccante, in primis è arrivato quello del Napoli, “Grazie per le emozioni vissute assieme”, pubblicando un video con i migliori gol di Higuain (91 in 146 partite) in maglia azzurra, culminati con la magia da record al Frosinone. “Buena suerte, Pipita!”.