Calcio: Mls, star Nba Antetokounmpo entra nella proprietà di Nashville

Marzo 2, 2023

Nashville, 2 mar. – (Adnkronos) – Giannis Antetokounmpo entra nel mondo del calcio. La stella NBA dei Milwaukee Bucks è entrato nella proprietà del Nashville SC, club che dal 2020 milita nella Major League Soccer, insieme a Filip Forsberg, giocatore di Nhl e capocannoniere nella storia dei Nashville Predator. Antetokounmpo è affiancato in questa avventura dai suoi fratelli Thanasis, Kostas e Alex che giocano tutti a basket a livello professionistico. “Filip e Giannis non sono solo atleti straordinari, ma anche ambasciatori dei rispettivi sport -ha spiegato John Ingram, azionista di maggioranza del Nashville SC-. Con loro condividiamo la visione comune che le nostre squadre non debbano soltanto giocare ad alto livello, ma sollevino anche le loro comunità e aiutino coloro che ne hanno più bisogno”.

“Mio padre era un calciatore professionista, il calcio è stato il primo sport di cui mi sono innamorato in Grecia”, ha ammesso Antetokounmpo che ha svelato la voglia, da sempre, di possedere un club calcistico: “Ho sempre avuto questo sogno. Quando io e i miei fratelli abbiamo conosciuto il Nashville SC abbiamo deciso di essere coinvolti nel progetto. Sono entusiasta e non vedo l’ora di assistere presto a una partita”.