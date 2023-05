Calcio: Moggi, ‘Allegri non è in bilico, la sua buona stagione’

Maggio 19, 2023

Roma, 19 mag. (Adnkronos) – “Allegri non è in bilico. La Juventus è seconda in campionato ed ha sfiorato la finale di coppa, è mancata solo un po’ di fortuna. Ieri i bianconeri non hanno demeritato”. Lo dice Luciano Moggi, ex dg bianconero all’Adnkronos. “Abbiamo fatto una buonissima partita considerando anche che l’avversario (Siviglia, ndr) non era una big, avevano una difesa ballerina e la Juve ha impegnato seriamente il loro portiere. Purtroppo il calcio è anche questo, loro hanno segnato un gol in più e andranno in finale. Dispiace perchè ieri è stata una delle poche volte che la Juve ha avuto una buona produzione offensiva. Rimane un pò di amarezza”, conclude Moggi.