Calcio: Moggi, ‘Conte uomo giusto per Milan o Juve, non credo voglia tornare al Chelsea’

7 Maggio 2024

Roma, 7 mag. – (Adnkronos) – “Antonio Conte è l’uomo giusto per risollevare sia il Milan che la Juventus e la mia sensazione è che possa andare in uno di questi due club. In bianconero sarebbe un grande ritorno, in rossonero conquisterebbe tutti con le sue capacità di leadership e con la sua etica del lavoro”. Così all’Adnkronos l’ex direttore generale della Juventus Luciano Moggi, in merito al futuro di Antonio Conte, fermo da oltre un anno e ansioso di tornare su una panchina importante.

Sul tecnico salentino nelle ultime settimane si è parlato di un forte interessamento del Chelsea, già allenato da Conte dal 2016 al 2018, con una Premier League e una FA Cup vinte. “I Blues forse potrebbero convincerlo mettendo sul piatto molte sterline ma non credo che lui voglia tornare lì -sottolinea Moggi-. Non penso sia la squadra giusta per lui in questo momento. Ribadisco il mio pensiero secondo me andrà al Milan o alla Juventus”.

Per il club bianconero si fa con insistenza da settimane il nome di Thiago Motta. “Un ragazzo intelligente, un ex grande giocatore e un buonissimo tecnico ma un conto è allenare lo Spezia e il Bologna, un altro è guidare la Juventus”.