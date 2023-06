Calcio: Moggi, ‘Napoli? difficile ripetersi, Kim al Bayern, Osimhen via con l’offerta giusta’

Giugno 20, 2023

Roma, 20 giu. – (Adnkronos) – “Kim va via sicuro, direzione Bayern. Su Osimhen ha detto De Laurentiis che non parte, a meno che non capiti un’occasione d’oro. Quindi se dovesse arrivare l’offerta giusta lo venderà, poi dovrebbe sostituirlo”. Così all’Adnkronos l’ex direttore generale della Juventus Luciano Moggi. “Quest’anno è stato un campionato particolare, Spalletti ha trovato l’annata giusta -aggiunge Moggi-. Il presidente parla di vincere la Coppa dei Campioni, ma sarà difficile ripetere la stagione conclusa. I meriti vanno al tecnico, con una preparazione eccellente il Napoli è riuscito ad accumulare forte vantaggio e chiudere il campionato, ma sono mancate le altre”.