Montecarlo, 4 lug. – (Adnkronos) – Il Monaco ha un nuovo allenatore: è ufficiale l’arrivo in panchina di Adi Hutter. Tra le esperienze passate di Hutter le più importanti con Salisburgo e Young Boys, l’ultima con il Borussia Moenchengladbach è terminata più di un anno fa. Prima esperienza per Hutter in Francia, che ha messo la firma su un contratto in scadenza il 30 giugno 2025.