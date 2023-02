Calcio: Mondiale Club, Flamengo ko 3-2, arabi dell’Al Hilal in finale

Febbraio 7, 2023

Roma, 7 feb. (Adnkronos) – Grande sorpresa nel Mondiale per Club Fifa in Marocco. La prima finalista del torneo sarà una squadra araba l’Al Hilal, che allo stadio Ibn Batouta di Tangeri ha superato 3-2 i favoriti brasiliani del Flamengo. Sauditi in vantaggio 4′ con Al Dawsari su calcio di rigore. Pari al 20′ dei brasiliani con l’ex Fiorentina Pedro. Nel recupero del primo tempo, doppietta di Al Dawsari. Al 70′ arriva il 3-1 degli arabi con Vietto. Nel finale di gara serve a poco la seconda rete di Pedro per il Flamenco per il 3-2 finale. La seconda finalista uscirà dalla sfida tra il Real Madrid e gli egiziani dell’Al Ahly.