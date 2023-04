Calcio: Mondiale Under 20, Italia nel girone con Brasile, Nigeria e Repubblica Dominicana

Aprile 21, 2023

Roma, 21 apr. – (Adnkronos) – Saranno Brasile, Nigeria e Repubblica Dominicana le avversarie dell’Italia nel Mondiale Under 20 che si giocherà in Argentina dal 20 maggio all’11 giugno dopo la decisione della Fifa di revocare l’organizzazione della competizione all’Indonesia. L’Italia, inserita in prima fascia nell’urna di Zurigo, insieme ad Argentina, Uruguay, Stati Uniti, Francia e Senegal, ha pescato quindi i pari età del Brasile (cinque volte campioni del mondo a livello Under 20, l’ultima nel 2011), della Nigeria (finalista nel 1989 e nel 2005) e della Repubblica Dominicana, all’esordio in questa manifestazione. “Non poteva capitarci girone peggiore – il commento dell’allenatore Carmine Nunziata -, ma allo stesso modo non credo che le nostre avversarie possano essere felici di incontrarci. Nelle ultime edizioni siamo stati abituati a trovarci di fronte sorteggi sfavorevoli, ma siamo sempre riusciti a cavarcela alla grande. E anche in questo caso ce la giocheremo”.

Per preparare il Mondiale, la Nazionale Under 20 effettuerà uno stage da domenica 23 a martedì 25 aprile presso il Centro Sportivo Villaggio Azzurro Novarello di Granozzo con Monticello (NO). Nunziata ha convocato 24 calciatori, di cui 16 classe 2003, cinque classe 2004 (Mastrantonio, Stivanello, Hasa, Maressa e Raimondo), due classe 2005 (Lipani ed Esposito) e un 2006, Simone Pafundi, che ha già esordito con la Nazionale maggiore. “Questo stage sarà utile per valutare il maggior numero di ragazzi tra quelli inseriti nella pre-lista consegnata alla FIFA, formata da 55 giocatori – spiega Nunziata -. Poi, ovviamente, quando andrà compilata la lista definitiva da 21 farò delle scelte anche in base alla disponibilità dei calciatori”. Il Mondiale Under 20, infatti, si disputa al di fuori delle finestre riservate dalla FIFA alle nazionali.

Nelle ultime due edizioni disputate, quelle del 2017 e del 2019, l’Italia è sempre arrivata in semifinale: in Corea del Sud riuscì anche a salire sul podio, battendo l’Uruguay ai calci di rigore nella finale per il terzo posto, mentre nel 2019 gli Azzurrini furono sconfitti ai supplementari dall’Ecuador in un’edizione vinta dall’Ucraina in finale contro la Corea del Sud. L’Italia debutterà nel Gruppo D domenica 21 maggio contro il Brasile, per poi affrontare la Nigeria mercoledì 24 e la Repubblica Dominicana sabato 27: gli orari saranno resi noti nelle prossime ore, così come le sedi di gara. In Argentina, oltre alla Nazionale Under 20, ci sarà anche Aleandro Di Paolo, inserito nella squadra dei Video Match Officials.