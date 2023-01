Gennaio 18, 2023

Monza, 18 gen. – (Adnkronos) – Nella lista dei convocati del Monza per la sfida di domani in Coppa Italia contro la Juventus non è presente Gianluca Caprari, autore di una doppietta nell’ultima sfida di campionato contro la Cremonese. L’attaccante soffre di un affaticamento muscolare e non sarà dunque a disposizione di mister Raffaele Palladino, che proverà a recuperarlo per la gara di domenica contro il Sassuolo.