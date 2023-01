Calcio: Monza, arriva Carboni in prestito dall’Inter

Gennaio 24, 2023

Monza, 24 gen. (Adnkronos) – Franco Ezequiel Carboni è un nuovo giocatore del Monza. Lo annuncia il club brianzolo in una nota sul proprio sito ufficiale. “Il Monza comunica il trasferimento in biancorosso di Franco Ezequiel Carboni. L’esterno arriva dall’Inter a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2024, con opzione a favore di AC Monza e contropzione per il Club nerazzurro”. Dopo una prima parte di stagione con la maglia del Cagliari, con la quale ha collezionato 13 presenze, per il giovane terzino arriva l’occasione della Serie A.