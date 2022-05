Calcio: Moratti, ‘credo allo scudetto, magari il 22 diventa il loro 5 maggio’

Maggio 17, 2022

Roma, 17 mag. – (Adnkronos) – “Lo scudetto? Devo dire che è tosta, ma nel calcio tutto è possibile, i miracoli possono sempre accadere. Quello che appare scontato e deciso, poi si ribalta in un attimo, è successo anche a noi diverse volte, anche se sono più le volte in cui è andata bene. Sono due grandi squadre, ma può piovere come a Perugia o succedere a loro quello che è capitato a noi quel maledetto 5 maggio e chissà se magari il 22 maggio non diventi il loro 5 maggio”. Così l’ex presidente dell’Inter Massimo Moratti in merito alla volata scudetto con il Milan, avanti di due punti a una giornata dalla fine del campionato.

“Sono due grandi squadre, hanno fatto un bel campionato – spiega Moratti a Notizie.com – certo per noi non è semplice, ma io ci credo ancora che abbiamo la possibilità di vincere lo scudetto. Manca una partita dove tutto può succedere e nel calcio, può sembrare una franse banale ma è vera, tutto è possibile. Tutto può succedere, vediamo e speriamo”.