Calcio: Motta, ‘i ragazzi si aiutano nelle difficoltà, è un gruppo che dà il massimo’

Aprile 2, 2023

Bologna, 2 apr. – (Adnkronos) – “Sono orgoglioso dei ragazzi per come vivono e affrontano la difficoltà. Si può puntare il dito contro gli altri oppure mettersi insieme per lavorare di gruppo e quest’ultima sfumatura è quella che vedo nella mia squadra. E’ un gruppo che dà il massimo”. Così l’allenatore del Bologna Thiago Motta dopo la vittoria per 3-0 sull’Udinese nel ‘lunch match’ della 28/a giornata. “Nel primo tempo tutti i giocatori offensivi hanno aiutato in fase difensiva e viceversa, basta vedere il gol che ha fatto Posch -sottolinea il tecnico italo-brasiliano in conferenza stampa-. Nel primo tempo potevamo fare ancora meglio. Il risultato è fantastico, ma ci sono cose su cui lavorare ancora e dobbiamo farlo. Abbiamo fatto partite migliori di oggi, ma devo sottolineare come nella difficoltà i ragazzi sono riusciti a tirare fuori ancora qualcosa di più e fare un secondo tempo come quello di oggi. Adesso però riposiamoci e pensiamo all’Atalanta”.