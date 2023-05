Calcio: Mou, ‘El senza squadre Champions sarebbe già vinta, ora conta solo gara di domani’

Maggio 17, 2023

Roma, 17 mag. (Adnkronos) – “Se l’Europa League fosse solo per chi inizia in questa competizione l’avremmo già vinta”. sono le parole Josè Mourinho durante la conferenza stampa in vista della semifinale di ritorno di Europa League prevista domani tra Bayer Leverkusen e Roma. “Massimo rispetto per il Bayer, siamo 1-0 all’intervallo e manca tutto il secondo tempo. Ha molto più valore essere qui con una squadra costruita per l’Europa League rispetto ad una che iniziava in Champions. Noi – conclude – con quella di domani saremo a 14 partite. Ma tutto questo è teoria, conta solo la gara di domani”.