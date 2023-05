Calcio: Mou, ‘Roma favorita? Zero, Dybala e Smalling disponibili, non so se titolari’

Maggio 17, 2023

Roma, 17 mag. (Adnkronos) – “Scaramantico zero, bookmakers zero, favorito zero”. A parlare è Josè Mourinho durante la conferenza stampa in vista della semifinale di ritorno di Europa League prevista domani tra Bayer Leverkusen e Roma.”Quando si arriva in semifinale si ha il 25% di possibilità di vincere ed il 50% di arrivare in finale. Questa è la mia scaramanzia che si trasforma in pragmatismo. Sarà lunga domani. Dybala e Smalling titolari? -conclude il tecnico giallorosso – Vediamo quanti minuti hanno nelle gambe. Hanno giocato e si sono allenati poco o nulla, però sono a disposizione, questo sì”.