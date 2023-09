Calcio: Mourinho, ‘accetteremo un’eventuale contestazione’

Settembre 30, 2023

Roma, 30 set. – (Adnkronos) – “Vogliamo e dobbiamo vincere, non dobbiamo cercare nessun tipo di alibi. Prima di tutto dobbiamo avere il coraggio di entrare in campo domani e accettare una reazione di grande romanismo che può essere un supporto o può essere una manifestazione di scontento. Dobbiamo avere il rispetto per questa manifestazione, positiva o negativa che sia, e avere rispetto per il Frosinone”. Così l’allenatore della Roma José Mourinho in conferenza stampa alla vigilia del match con il Frosinone allo stadio Olimpico.