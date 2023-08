Calcio: Mourinho, ‘ad oggi la Roma è da 5°-8° posto, per Champions serve impresa’

Agosto 25, 2023

Roma, 25 ago. – (Adnkronos) – “Oggi dico che la Roma è da quinto, ottavo posto, insieme ad Atalanta, Lazio e Fiorentina. Se poi uno può fare un’impresa e finire tra i primi quattro, ottimo. Ma noi durante l’anno in Europa vogliamo andare avanti e non in vacanza”. Lo dice l’allenatore della Roma, José Mourinho in conferenza stampa alla vigilia della trasferta di Verona. “Il mio obiettivo non può andare più lontano di ‘voglio vincere la prossima partita’. E’ ovvio che Inter, Milan, Napoli, Juventus giocano dichiaratamente per il titolo e una squadra che gioca per quello obiettivo deve arrivare tra le prime quattro -aggiunge Mourinho-. La Lazio ha fatto un’impresa lo scorso anno ma è stata in vacanza in Europa. L’Atalanta investe tanto, mentre la Fiorentina chiaramente ha detto cosa vuole, perché una squadra che rifiuta 42 milioni (per Nico Gonzalez, ndr), fa capire dove vuole arrivare. La Roma non potrebbe mai rifiutare un’offerta simile”.