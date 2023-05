Calcio: Mourinho, ‘Bayer ha avuto il vantaggio di non giocare in settimana’

Maggio 10, 2023

Roma, 10 mag. (Adnkronos) – “Ci sono 5 italiane in semifinale e noi abbiamo giocato in settimana. Al Leverkusen questo non è successo, questo per loro è un grosso vantaggio. Hanno molte alternative, per noi invece ogni infortunio rappresenta un problema. Arriviamo a questa partita non al massimo del potenziale”. Così José Mourinho, tecnico della Roma, durante la conferenza stampa in vista della semifinale di andata di Europa League tra Roma e Bayer Leverkusen che si giocherà domani allo stadio Olimpico.