Calcio: Mourinho, ‘dicono che giochiamo in difesa ma abbiamo colpito 27 pali’

Aprile 19, 2023

Roma, 19 apr. – (Adnkronos) – “Ci dicono che siamo una squadra difensiva e abbiamo colpito 27 pali, è un po’ contraddittorio…”. Così l’allenatore della Roma José Mourinho in conferenza stampa alla vigilia del ritorno dei quarti di finale di Europa League contro il Feyenoord. “Io non voglio dire che siamo sfortunati, dobbiamo essere più bravi -aggiunge il tecnico portoghese-. Per me significa che creiamo e questo è importante, domani partiremo con uno svantaggio e questo vuol dire che bisognerà segnare. Tutti questi pali testimoniano che sappiamo creare”.