Maggio 10, 2023

Roma, 10 mag. (Adnkronos) – “Dybala e Wijnaldum è difficile che ci siano dal 1′. Difficile, non impossibile. Dobbiamo capire se possono giocare o no, decidiamo domani mattina”. Lo dice José Mourinho, allenatore della Roma, durante la conferenza stampa per Roma-Bayer Leverkusen, semifinale di andata di Europa League prevista domani sera allo stadio Olimpico. “Stanno facendo il possibile per recuperare – aggiunge il portoghese – siamo pronti a tutto. Il gruppo è felice nonostante i problemi”.