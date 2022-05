Calcio: Mourinho, ‘È una vittoria della famiglia, ora in finale vogliamo vincere’**

Maggio 5, 2022

Roma, 5 mag. (Adnkronos) – “È una vittoria della famiglia, non solo di quella che era in campo e in panchina ma di quella allo stadio. Questo è il nostro merito più grande: l’empatia, questo senso di famiglia. Abbiamo fatto una gara straordinaria, altri possono interpretarla diversamente, ma quando il tuo portiere fa due parate in 180′ contro una squadra di Premier significa che abbiamo fatto qualcosa di buono. Non voglio dire tanto, ragazzi straordinari. Lunedì abbiamo una partita, ne abbiamo 3 in campionato, poi c’è la finale. Abbiamo fatto una traiettoria fantastica per arrivarci, lo abbiamo pagato con i punti in serie A. Ma andiamo in finale e vogliamo vincere”. Queste le parole del tecnico della Roma, Josè Mourinho a Sky dopo il successo 1-0 sul Leicester all’Olimpico e la conquita di un posto in finale di Conference League.

E’ stata una intensa battaglia. “Certo, noi rischiamo nel modo di pressare ma non abbiamo la capacità per farlo per 90′ soprattutto contro una squadra che gira palla e giocatori. Poi abbiamo cambiato 5-3-1-1, la linea dei 5 a controllare molto bene, uno sforzo incredibile dei centrocampisti. Senza Mkhitaryan era difficile avere palla, tanto lavoro da Zaniolo, Abraham…Posso definire solo questa storia della finale con la parola famiglia”, ha aggiunto il portoghese. “Abraham il simbolo della disponibilità dei giocatori? Tammy lo sa, mi rifiuto di parlare bene di lui. Può fare meglio e lo sa. Ha un grande giocatore con potenzialità per essere ancora migliore. Faccio fatica ad accettare quelli che possono fare meglio. La disponibilità la deve avere in partita. Non solo con la Lazio o in Europa, voglio di più da Tammy. Ma sono d’accordo: lui e tutti gli altri, anche quelli in panchina, la sofferenza, l’appoggio, l’empatia, la famiglia…Se mi dai la possibilità voglio dire grande Real e grande Carletto, vinciamo la finale”, ha concluso Mou tifando anche per il Real di Ancelotti in Champions.