Calcio: Mourinho, ‘ho rispetto per il Servette, cambierò solo 3-4 giocatori’

Ottobre 4, 2023

Roma, 4 ott. – (Adnkronos) – “Domani è molto importante anche per noi, abbiamo grandi ambizioni in Coppa. Rispettiamo il Servette, ho già affrontato il suo allenatore in passato e dà sempre una buona organizzazione alle sue squadre. Per questo cambierò 3/4 giocatori, perché nutro molto rispetto. Auguro ai tifosi e al club di vivere una bella atmosfera, ma tornando a casa senza punti”. Così l’allenatore della Roma José Mourinho in conferenza stampa alla vigilia del match di Europa League contro il Servette. Il tecnico portoghese parla poi di Leandro Paredes tornato nella Capitale, dopo le esperienza con Zenit, Psg e Juve. “Paredes è un prodotto finito come giocatore, non è più in fase di evoluzione. In fase offensiva mi è piaciuto da sempre e ancora di più che lo alleno, lo amo addirittura. La squadra con lui ora ha più possesso palla dell’avversario, lui crea connessioni tra i difensori e l’attacco, ha tranquillità e se la gode. Senza palla è come noi, poco veloce e con una transizione non molto reattiva. Si tratta di trovare equilibri per sentire meno questo tipo di problema. Nell’ultima partita ce l’abbiamo avuto, le uniche occasioni concesse sono arrivate con una palla profonda. Mi piaceva molto Matic, ora mi piace molto Paredes, è veramente un grande giocatore in possesso”.