Calcio: Mourinho, ‘la finale di Europa League di Budapest non l’abbiamo persa’**

Settembre 20, 2023

Roma, 20 set. – (Adnkronos) – “Io continuerò a dire fino alla fine che la finale di Budapest non l’abbiamo persa. Ogni volta che me ne parleranno dirò che non l’abbiamo persa”. Così l’allenatore della Roma José Mourinho in conferenza stampa alla vigilia dell’esordio stagione di Europa League contro lo Sheriff. “Oggi però si riparte da zero -prosegue lo ‘special one’- L’obiettivo intanto è qualificarsi per la prossima fase. Lo scorso anno iniziammo con una sconfitta e ci creò complicazioni, dovendo giocare poi il playoff. Se possiamo vincere il girone ovviamente sarebbe importante”.