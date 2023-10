Calcio: Mourinho, ‘la Roma ha fatto una gara importante ma abbiamo preso un gol evitabile’

Ottobre 29, 2023

Milano, 29 ott. – (Adnkronos) – “Con le assenze e la stanchezza accumulata i ragazzi hanno fatto una gara importante. La sensazione di tutti, non solamente la mia ma anche la loro e quella dello stadio, era che la partita sarebbe finita in pareggio. La squadra è rimasta molto tranquilla con tutte queste difficoltà. Mi dispiace per il risultato perché i ragazzi hanno fatto davvero un grande sforzo. E’ stato preso un gol evitabile”. Così l’allenatore della Roma José Mourinho dopo la sconfitta per 1-0 a San Siro contro l’Inter. “Mi dispiace anche perché non c’è tanto rispetto per i miei giocatori, l’atteggiamento dell’arbitro verso N’Dicka e Mancini spiega tutto, però sono contento del concetto di squadra nelle difficoltà -aggiunge il portoghese alla tv del club giallorosso-. Siamo venuti qui con metà squadra con un altro regalo della Lega, perché abbiamo giocato domenica e non lunedì. I ragazzi sono stati bravi, da qui la mia tristezza, perché loro meritano di più”.