Calcio: Mourinho, ‘mi piacerebbe restasse Oliveira ma difficile acquistarlo’

Giugno 3, 2022

Lisbona, 3 giu. – (Adnkronos) – Sergio Oliveira? “Se vogliono darcelo in prestito, lo vado a prendere personalmente a Madrid dove so che sta festeggiando il suo 30esimo compleanno. Se si tratta di acquistarlo, non so se la mia carta di credito me lo consente”. L’allenatore della Roma José Mourinho si esprime così sul riscatto dal Porto del centrocampista Sergio Oliveira, che ha giocato negli ultimi cinque mesi in giallorosso.

“E’ stato molto importante, condividiamo molti principi su come si deve lavorare nel calcio e mi ha aiutato a trasmettere questo messaggio. È stato un esempio di quello di cui avevamo bisogno. Mi piacerebbe molto se restasse ma vedremo”, aggiunge il tecnico portoghese ospite dell’Università di Lisbona prima di esaltare un altro suo connazionale protagonista nella stagione della Roma. “La stagione di Rui Patricio? Ormai è ‘San Patricio’ anche se qualche eretico dice che non è titolare in nazionale perché avrebbe fatto una brutta stagione” conclude Mourinho.