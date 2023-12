Calcio: Mourinho, ‘molto contento della squadra, la vittoria è dei giocatori e dei nostri tifosi’

Dicembre 3, 2023

Reggio Emilia, 3 dic. -(Adnkronos) – “Sono molto contento della squadra. È stata una grande partita e anche quando la squadra era in svantaggio era un risultato che mi lasciava frustrato, ma ero allo stesso tempo ottimista perché la squadra stava facendo bene ed ero soddisfatto. La squadra è sempre stata ben presente in campo e il feeling è sempre stato positivo. Anche a seguito di conversazioni che ho mantenuto sia con la proprietà sia con il direttore Pinto, che mi hanno dato la stabilità emotiva necessaria per guidare al meglio la squadra, ma come ho detto poco fa in tv quella di oggi è la vittoria dei giocatori e di questi tifosi incredibili che hanno invaso il Mapei Stadium”. Così l’allenatore della Roma José Mourinho in conferenza stampa dopo la vittoria per 2-1 sul Sassuolo. “Sono contento della reazione della squadra e dell’equilibrio emotivo che hanno dimostrato -aggiunge il tecnico portoghese-. La prestazione dell’arbitro è stata molto buona, diversamente da altre partite in cui aveva dimostrato forse qualche lacuna. Il Sassuolo è una squadra che gioca sempre allo stesso modo, è sempre difficile anche se oggi ha avuto un atteggiamento diverso, più difensivo e si è lasciata dominare. Resta comunque un’ottima squadra e a maggior ragione è una vittoria molto importante”.