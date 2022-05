Calcio: Mourinho nella storia, secondo tecnico a vincere 5 titoli europei, primo con la Conference

Maggio 25, 2022

Roma, 25 mag. (Adnkronos) – Il tecnico della Roma José Mourinho è sempre più nella storia. Il portoghese ha vinto l’ennesimo trofeo della sua carriera, arricchendo ancor di più la sua bacheca, è il quinto trofeo europeo. Grazie al successo ottenuto in finale di Conference League contro il Feyenoord per 1-0, lo Special One è il secondo allenatore capace di vincere cinque grandi titoli europei dopo Giovanni Trapattoni. L’allenatore portoghese ha infatti portato a casa 1 Uefa Europa Conference League, 2 Champions League e 2 Coppa Uefa/Europa League ed è il primo ed unico tecnico a vincere i tre trofei Uefa attuali.