Calcio: Mourinho, ‘nessun silenzio dopo la Fiorentina, abbiamo parlato tanto’

Dicembre 13, 2023

Roma, 13 dic. – (Adnkronos) – “Il silenzio post Fiorentina? Abbiamo parlato tanto, hai visto il mio post? Non c’è stato silenzio, abbiamo parlato tanto”. Così l’allenatore della Roma Josè Mourinho in conferenza stampa alla vigilia del match di Europa League con lo Sheriff Tiraspol in merito al silenzio stampa deciso dalla società giallorossa dopo il match di domenica con la Fiorentina, chiuso in nove uomini per le espulsioni di Zalewski e Lukaku.