Calcio: Mourinho, ‘non abbiamo i sostituti come le big quando ci mancano i titolari’

Novembre 4, 2023

Roma, 4 nov. – (Adnkronos) – “Non voglio entrare nelle critiche, quando dici che mancano 5 titolari dici tanto, se mancano all’Inter, ne ha altri 5, uguale per Milan e Juve, e Atalanta e Fiorentina. Quando mancano a noi non abbiamo altri 5 titolari”. Lo dice l’allenatore della Roma José Mourinho in conferenza stampa alla vigilia del match con il Lecce. “Ci mancano 5 titolari ma a livello numerico. Bove e Zalewski, ad esempio, non sono prodotti finiti -aggiunge il tecnico portoghese-. Io non sono qua oggi a parlare di queste cose, ci sono altre persone a cui chiedere. Io dò sempre il massimo, per questo non ho voluto rispondere alle critiche. Sono esigente con me stesso, e la cosa peggiore per me è non essere soddisfatto con me stesso, è difficile per me vivere con questo sentimento”.