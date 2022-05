Calcio: Mourinho, ‘non c’è un altro Mkhitaryan, solo squadre top hanno due giocatori per ruolo’

Maggio 4, 2022

Roma, 4 mag. – (Adnkronos) – “Non abbiamo un altro Mkhitaryan. Ci sono squadre top dove hai due giocatori simili per ogni posizione, squadre che non soffrono le assenze. Noi non abbiamo un altro giocatore come lui, non ci sono possibilità di fare lo stesso con un altro giocatore ma l’obiettivo non cambia: vogliamo andare in finale e mettere in campo tutto ciò che abbiamo”. Così l’allenatore della Roma José Mourinho in conferenza stampa alla vigilia della semifinale di ritorno della Conference League contro il Leicester.