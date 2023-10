Calcio: Mourinho, ‘orgoglioso della crescita di Bove, è un giocatore importante per la Roma’

Ottobre 4, 2023

Roma, 4 ott. – (Adnkronos) – “Bove? Quando parlate di lui, dovete ricordarvi chi l’ha fatto Bove. Quando sono arrivato qui stava andando in prestito a una squadra di Serie C. Datemi un pochino di credito. Bove gioca domani, di nuovo. È un ragazzo sano e che lavora sempre, anche quando non gioca e questa è una qualità preziosa nel calcio di oggi, con i giovani che non hanno la forza mentale per lavorare sempre al massimo”. Lo dice l’allenatore della Roma Josè Mourinho, in conferenza stampa alla vigilia della sfida di Europa League contro il Servette.

“Ovviamente ogni minuto che sta in campo, giocando bene o no, prende questi minuti con grande responsabilità, è sempre positivo quando è in campo -aggiunge Mourinho-. È un calciatore che cresce e l’orribile allenatore è l’orribile allenatore che è molto orgoglioso di aver dato a Bove l’opportunità di diventare un giocatore importante per la Roma e per il calcio italiano”.