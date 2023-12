Calcio: Mourinho parla in portoghese nell’intervista post match, ‘mio italiano non forbito’

Dicembre 3, 2023

Reggio Emilia, 3 dic. -(Adnkronos) – “Parlo in portoghese perché il mio italiano non è sufficientemente forbito e forte per esprimere determinati concetti”. Così l’allenatore della Roma José Mourinho a Dazn dopo la vittoria per 2-1 sul campo del Sassuolo che segue le sue parole di ieri in conferenza stampa e il procedimento aperto nei suoi confronti dalla procura della Figc. “Ringrazio la proprietà e Pinto che nelle ultime 24 ore mi hanno dato stabilità emotiva. Grande vittoria, meritata, sono felice per i giocatori, voglio spendere una parola per il mio fantastico assistente, Foti”, aggiunge Mourinho.