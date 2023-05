Maggio 10, 2023

Roma, 10 mag. – (Adnkronos) – “Psg? Se mi hanno cercato non mi hanno trovato perchè non hanno parlato con me”. Così José Mourinho, allenatore della Roma, in merito al suo futuro durante la conferenza stampa alla vigilia della semifinale di andata di Europa League contro il Bayer Leverkusen all’Olimpico.