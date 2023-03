Calcio: Mourinho, ‘Real Sociedad ottima squadra, organizzata a livello difensivo e offensivo’

Marzo 8, 2023

Roma, 8 mar. (Adnkronos) – “La Real Sociedad? È un’ottima squadra, onestamente è difficile trovare punti deboli. Imanol è sicuramente un bravissimo allenatore, la squadra è organizzata sia dal punto di vista difensivo, non è facile segnarle, sia nell’organizzazione offensiva. I giocatori sono tecnicamente bravi. In Liga essere quarti dopo i tre giganti è tanta roba. È una squadra di qualità, non si può dire che siamo stati fortunati nel sorteggio. L’Europa League soprattutto quest’anno ha super qualità rispetto ad altre stagioni, sarà difficile ma sono sicuro che ci guardano con lo stesso rispetto con cui noi guardiamo loro”. Sono le parole con cui il tecnico della Roma Josè Mourinho analizza la Real Sociedad, avversario di domani negli ottavi di finale di Europa League.

“Oyarzabal è molto bravo, ma sono molto più di lui. Hanno giocatori di altissimo livello, ma la cosa più importante è la squadra e come gioca di squadra. Difensivamente è molto organizzata, dal punto di vista offensiva non vive solo della qualità dei giocatori, ma anche delle loro organizzazioni. Durante la partita può cambiare sistema di gioco con facilità, il 4-4-2 con il rombo è automatico, poi può passare al 4-3-3 dove dà mobilità ai giocatori offensivi. È una bellissima squadra e faccio i complimenti. Conosco molto bene il campionato spagnolo, le tre squadre che sono sempre lì in classifica hanno potenziale economico che non si può paragonare a quelle che vengono dopo. Poi c’è la lotta per il quarto posto, quest’anno la Real Sociedad è lì dall’inizio. Nel girone europeo ha affrontato il Manchester United, poi non ha disputato il playoff e sono due partite in meno. Posso solo fare i complimenti”, ha aggiunto il tecnico portoghese.