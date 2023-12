Calcio: Mourinho, ‘rinnovo? Nella mia testa è tutto chiaro’

Dicembre 13, 2023

Roma, 13 dic. – (Adnkronos) – “Io non devo pensare ad un futuro insieme, nella mia testa è tutto chiaro”. Così l’allenatore della Roma, Josè Mourinho, in conferenza stampa alla vigilia del match di Europa League con lo Sheriff, in merito al rinnovo del suo contratto che scade al termine di questa stagione.