Agosto 25, 2023

Roma, 25 ago. – (Adnkronos) – “Azmoun se è in buona condizione è un calciatore che può aiutare. Ha fatto benissimo allo Zenit, ha dimostrato di essere un bravissimo giocatore, non è andato bene al Leverkusen e grazie a questo lo possiamo prendere in prestito, perché altrimenti sarebbe rimasto al Leverkusen”. Così l’allenatore della Roma José Mourinho sull’arrivo dell’attaccante Sardar Azmoun, nel corso della conferenza stampa di presentazione del match con il Verona.