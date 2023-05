Calcio: Mourinho, ‘senza infortuni saremmo nei primi quattro’

Maggio 10, 2023

Roma, 10 mag. (Adnkronos) – “Abbiamo parlato con la società della profondità della rosa? La squadra, senza problemi fisici, ha qualità sufficienti per rientrare tra le prime quattro”. Sono le parole di Josè Mourinho, tecnico giallorosso, durante la conferenza della vigilia di Roma-Bayer Leverkusen, andata delle semifinali di Europa League in programma domani all’Olimpico. “Quando mi domandavate gli obiettivi della Roma rispondevo sempre ”dipende”. Non abbiamo cinque giocatori uguali per ruolo. L’Inter può permettersi di giocare domenica con Correa-Lukaku e oggi con Dzeko-Lautaro. Io questo non posso farlo, dovrei avere la stagione perfetta ma non esiste. Non sono critiche, è la realtà. Al di là dei risultati questa è una stagione fantastica” conclude il portoghese.