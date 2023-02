Calcio: Mourinho, ‘Serra? Devo capire se posso fare qualcosa dal punto di vista legale’

Febbraio 28, 2023

Cremona, 28 feb. (Adnkronos) – “Cosa è successo con il quarto uomo Serra? Sono emotivo, ma non pazzo. Per avere una reazione del genere vuol dire che è successo qualcosa. Bisogna capire se posso fare qualcosa dal punto di vista legale perché l’arbitro mi ha espulso, ma è stato il IV uomo a dirglielo, il quale non ha avuto il coraggio di dirgli ciò che mi ha detto e come mi ha trattato. Voglio capire se esiste la registrazione dell’audio. Non voglio entrare nell’ottica che lui è di Torino e la prossima gara è contro la Juventus. Dopo la partita sono andato nello spogliatoio degli arbitri e ho detto di dire ciò che era successo, ma non ha voluto. Ha problemi di memoria, si è dimenticato…”. Lo ha dichiarato il tecnico della Roma, Josè Mourinho a Dazn nell’acceso dopo partita nella sconfitta con la Cremonese per 2-1. Il tecnico portoghese è stato espulso dopo un minuto dall’inizio della ripresa. “Non ho neanche chiesto spiegazioni, ma solo un commento. Non voglio dire cosa è successo, preferisco la registrazione dell’audio”, ha ribadito Mou.