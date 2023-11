Calcio: Mourinho, ‘Slavia Praga forte, per loro è partita della vita ma anche per me’

Novembre 8, 2023

Praga, 8 nov. – (Adnkronos) – “Per me la partita della vita è sempre la prossima. Dal giorno che ho iniziato ad essere un professionista di calcio è così. Sarà la partita della vita per lo Slavia Praga, ma anche per me”. Così l’allenatore della Roma José Mourinho alla vigilia del match di Europa League a Praga contro lo Slavia. “A Roma abbiamo segnato dopo un minuto e quando è così ci sono condizioni per fare una gara diversa. La gara è stata poi sotto controllo. Ma lo ripeto, lo Slavia è una squadra forte, ha organizzazione e qualità. L’allenatore è bravo. Ha un bello stadio. Noi siamo vicini alla qualificazione”, aggiunge il tecnico portoghese.