Calcio: Mourinho, ‘spirito di gruppo fantastico, gente non dà il giusto merito alla squadra’**

Febbraio 19, 2023

Roma, 19 feb. (Adnkronos) – “Cosa ha detto alla squadra al termine della partita? Complimenti a quelli che hanno vinto, hanno vinto tutti loro. Mancavano solo Darboe, Dybala e Abraham, che è andato in ospedale. Hanno vinto con uno spirito di gruppo fantastico. Hanno giocato molto bene per il tipo di gioco che fa il Verona. Vittoria molto meritata, i ragazzi hanno fatto un grandissimo sacrificio. Cinque o sei hanno giocato in Austria, Karsdorp non giocava da mesi, Spinazzola tornava da un infortunio, Bove l’anno scorso giocava nei campi di plastica, Belotti anche mancava da tanto tempo, Solbakken sta imparando e non sta ancora bene fisicamente, El Shaarawy sta giocando al limite delle sue forze. La gente non dà a questa squadra ciò che merita”. Sono le parole del tecnico della Roma, Josè Mourinho a Dazn che ha criticato le persone allo stadio per alcuni fischi, nonostante la vittoria sul Verona. “Belotti ha fatto una grandissima partita, meritava di segnare. La partita sarebbe stata chiusa, ma il portiere ha fatto un miracolo. La gente non dà il giusto merito alla squadra. Sono grato a ciò che i ragazzi hanno fatto”.