Calcio: Mourinho, ‘vittoria in Conference mi ha fatto sentire come mai prima’

Giugno 3, 2022

Lisbona, 3 giu. – (Adnkronos) – La vittoria in Conference League “mi ha fatto sentire come forse non mi sono mai sentito prima. È stata la nostra Champions. Sono diventato molto meno egocentrico, ora sono una persona che vive molto più per gli altri che per me stesso. Mi piace la Roma perché ho instaurato un rapporto di grande empatia con chi è dentro e fuori il club. La vita è breve ed è importante che le persone si sentano meglio che possono”. Lo dice l’allenatore della Roma José Mourinho ospite dell’Università di Lisbona in merito al suo rapporto con il club e i tifosi giallorossi.

“Mi sento bene lì, nessuno mi ha mentito, nessuno mi ha tratto in inganno, nessuno mi ha promesso che avrei avuto tanti zeri per poter investire -aggiunge il tecnico di Setubal – Finora tutto ciò che mi hanno promesso è stato fatto. Spero che negli altri due anni in cui avrò un contratto, le promesse continueranno ad essere mantenute per andare nella direzione dell’evoluzione. Non nella direzione dei titoli, del vincere questo o quello, ma nella direzione di fare della Roma un club più grande e avvicinarla a chi vince più spesso in Italia”.