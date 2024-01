Calcio: Nagelsmann, ‘Beckenbauer il miglior giocatore tedesco della storia’

Gennaio 8, 2024

Berlino, 8 gen. – (Adnkronos) – “Per me Franz Beckenbauer è stato il miglior calciatore della storia tedesca. La sua interpretazione del ruolo del libero ha cambiato il gioco, questo ruolo e la sua amicizia con la palla lo hanno reso un uomo libero”. Così il ct della Germania Julian Nagelsmann, ricorda Franz Beckenbauer morto all’età di 78 anni. “Beckenbauer poteva fluttuare sul campo, come calciatore e poi come allenatore era sublime, era al di sopra di tutto -aggiunge il ct tedesco in una nota-. Quando Franz Beckenbauer entrava in una stanza, l’ambiente si illuminava: portava giustamente il titolo di ‘luce splendente del calcio tedesco’. Fino alla fine è stato circondato da un’aura che nemmeno i problemi di salute e i colpi del destino che ha dovuto affrontare sono riusciti a scalfire. Sono grato e orgoglioso di averlo potuto conoscere e lo ricorderò con affetto”.