Calcio: Napoli, a Lecce gioca Simeone dal 1′, Osimhen parte dalla panchina

Settembre 30, 2023

Lecce, 30 set. – (Adnkronos) – Sono state annunciate le formazioni ufficiali di Lecce-Napoli, anticipo del 7° turno di Serie A, in programma alle 15 allo stadio di via del Mare della città salentina. D’Aversa conferma il tridente offensivo Almqvist-Krstovic-Strefezza. Garcia lascia in panchina Osimhen per turnover e si affida a Simeone al centro dell’attacco, con Lindstrom e Kvara ai lati. A sinistra in difesa gioca Olivera. Questi gli 11 iniziali:

LECCE (4-3-3): Falcone; Gendrey, Baschirotto, Pongracic, Gallo; Blin, Ramadani, Rafia; Almqvist, Krstovic, Strefezza. All. D’Aversa.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Ostigard, Natan, Olivera; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Lindstrom, Simeone, Kvaratskhelia. All. Garcia.