Marzo 6, 2023

Roma, 6 mar. – (Adnkronos) – L’attaccante del Napoli Victor Osimhen ha ricevuto il premio come “Miglior atleta straniero in Italia” per la Stampa Estera. Il 24enne nigeriano, accompagnato dal presidente degli azzurri Aurelio De Laurentiis, ha ricevuto il premi nella sede della stampa estera a Roma.