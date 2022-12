Dicembre 12, 2022

Napoli, 12 dic. – (Adnkronos) – “Doppio appuntamento internazionale per il Napoli al rientro dal Winter Football Series. Oltre all’amichevole con il Villarreal, in programma il prossimo 17 dicembre alle ore 20:30 allo stadio Diego Armando Maradona, gli azzurri affronteranno i francesi del Lille mercoledì 21 dicembre alle ore 20:00, sempre al Maradona”. Così il Napoli in una nota sul proprio sito dove ha ufficializzato le ultime due amichevoli prima della fine dell’anno.