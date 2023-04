Calcio: Napoli, con la Salernitana ultimo scatto scudetto, 8 scommettitori su 10 per gli azzurri

Aprile 29, 2023

Roma, 29 apr. – (Adnkronos) – Traguardo a un passo per il Napoli nella partita più importante della stagione. Dopo il colpo contro la Juventus, gli azzurri si giocano il primo match point scudetto domani contro la Salernitana, in un derby che si preannuncia infuocato. Almeno in quota, comunque, la distanza tra le due squadre è nettissima: al Maradona Spalletti e i suoi dominano a 1,21 su Planetwin365, con l’80% delle giocate dalla loro parte. I precedenti sono d’altra parte schiaccianti, con il Napoli sempre vincente dal 2008 a oggi. Il pareggio porta già a 6,50 l’offerta, mentre il blitz granata sarebbe un ribaltone da 12,50 volte la posta.

Nel turno decisivo, la vetrina degli analisti è tutta per i protagonisti del campionato: il gol di Osimhen, già a segno all’andata, è offerto a 1,60 su Stanleybet.it e si fa avanti pure Kvaratskhelia, in prima fila sia per la rete (1,90) che per l’assist (2,40); posto d’onore anche per capitan Di Lorenzo, in gol nella sfida di gennaio e ora a 8 volte la posta. Dall’altra parte del campo luci puntate su Dia, protagonista contro il Sassuolo e adesso a 5,50. Complessivamente, le quote puntano su una partita da almeno tre reti complessive, con l’Over 2,5 avanti a 1,55 sull’Under (2,30); sul tabellone del risultato esatto spicca invece il 3-0 a 6,42, mentre per il 2-0 si scende a 5,00.