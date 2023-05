Calcio: Napoli, in quota duello Conceicao-Italiano per la panchina azzurra

Maggio 31, 2023

Napoli, 31 mag. – (Adnkronos) – Dopo le parole di De Laurentiis che hanno allontanato Luis Enrique, sono due i nomi balzati in pole nella corsa alla panchina del Napoli per la prossima stagione. Tra questi c’è anche Vincenzo Italiano, che la Serie A la conosce bene: l’attuale tecnico della Fiorentina, riporta Agipronews, è visto come uno dei più probabili sostituti di Luciano Spalletti, con il suo arrivo quotato a 2,50 su Snai e 3,50 su Goldbet. Attenzione, però, a Sergio Conceiçao: l’approdo dell’allenatore del Porto oscilla tra 3 e 4. Rimane comunque tra i candidati Luis Enrique, offerto a 4 davanti a Thiago Motta, proposto a 7. A quota 8, invece, Gian Piero Gasperini.