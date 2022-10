Calcio: Napoli, Kvaratskhelia-show diventa un docufilm, in onda sui social a inizio novembre

Ottobre 18, 2022

Roma, 18 ott. – (Adnkronos) – Il rapporto tra Khvicha Kvaratskhelia e la città, tra la città e il calcio diventerà presto un docufilm: la troupe della giornalista e direttrice creativa georgiana, Salome Benashvili, è a Napoli da qualche giorno per girare le immagini e raccogliere le testimonianze di questo nuovo fenomeno chiamato Kvaramania. Il film, sponsorizzato da Crocobet e prodotto da Gt e Crocobet, tra l’altro regional partner del Calcio Napoli per la Georgia, dovrebbe andare in onda a inizio novembre e sarà disponibile sui social. Lo scrive il Corriere dello Sport.