Novembre 4, 2022

Napoli, 4 nov. – (Adnkronos) – Tegola per il Napoli. L’attaccante Kvicha Kvaratskhelia non sarà disponibile per il match di domani al Gewiss Stadium contro l’Atalanta per lombalgia acuta. Lo annuncia il club azzurro con una nota sul proprio sito ufficiale.